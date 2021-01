Perché nella nuova immagine del seguitissimo profilo Instagram di LeBron James c'è Kylian Mbappé? E perché in quella di Mbappé c'è Lebron? Se lo sono chiesto tantissimi appassionati che nelle ultime ore hanno notato la novità sugli account dei due fenomeni dei Los Angeles Lakers e del Psg. Una marea da 122 milioni di follower, praticamente la popolazione di tutto il Giappone. Che si sono subito riversati sui social in cerca di spiegazioni.

LeBron con Mbappé: in arrivo le nuove scarpe Nike

Dietro la strategia digital chi se non Nike. Che ha nell'attaccante francese e nel campione NBA due volti di punta delle proprie division di football e basketball. Da tempo la casa statunitense del baffo è al lavoro per una collaborazione tra i due atleti, che è già diventata una scarpa per il cui lancio manca solo l'annuncio ufficiale. Ecco perché la scelta di scambiarsi le immagini del profilo, in modo da far crescere l'hype e l'aspettativa di tutti i fan.

Già di qualche mese fa sono le prime indiscrezioni sull'output di quella che sarà una collezione speciale delle Nike LeBron 18, l'ultimo modello uscito col nome del fenomeno di Akron. Personalizzata proprio da Mbappé: la scarpa da basket avrà diverse tonalità di grigio ma sarà accompagnata dal rosso e dal blu, un chiaro riferimento alla Francia e allo stesso Paris Saint-Germain. Sulla linguetta c'è il marchio KM, sulla suola colorata il logo storico di LBJ, mentre sulla punta della scarpa impossibile non notare il doppio "swoosh" Nike.

L'annuncio e l'immissione sul mercato erano previste per le prime settimane di gennaio. E il cambio dell'immagine del profilo è solo un antipasto. Non resta che aspettare.

