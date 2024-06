Mbappè al Real Madrid, ora è ufficiale: contratto di cinque anni per il francese

C'è l'annuncio ufficiale dell'ingaggio di Kylian Mbappé da parte del Real Madrid.

Il club spagnolo, poco dopo la vittoria dell'ultima Champions League, in una nota ha confermato di aver raggiunto un accordo con il calciatore per le prossime 5 stagioni, fino al 2029.

Con l'ingaggio del fuoriclasse francese, negoziato da mesi vista la volontà di lasciare il Paris Saint Germain in scadenza di contratto, il club di Florentino Perez punta a una riedizione dell'epoca galattica, grazie a campioni, tutti giovani, del calibro, oltre a Mbappé, di Vinicius e Bellingham.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024

Direttamente via social, il calciatore francese - che in queste ore è nel ritiro della nazionale per preparare gli Europei - ha anche commentato il suo passaggio di maglia: «Un sogno che diventa realtà. Sono felice e orgoglioso di poter giocare con la squadra dei miei sogni.

Non riesco a spiegare le emozioni di questo momento. Sono impaziente di potervi incontrare in campo».