Così i medici della Serie A in un comunicato ufficiale. «I medici della Serie A, in modo unanime, consigliano di non riprendere l'attività fino a netto miglioramento dell'emergenza Covid 19». E anche: «In considerazione della grave evoluzione dell'infezione Covid-19 nel mondo, vista l'emergente diffusione dei contagi anche all'interno del calcio e del personale sanitario a esso dedicato e del progressivo aggravamento della situazione che sta coinvolgendo il Sistema sanitario nazionale, i medici della Serie A esprimono forte preoccupazione circa la tutela della salute dei propri tesserati qualora venissero ripresi a breve gli allenamenti e promosse altre attività di aggregazione».



«Considerato il protrarsi della grave situazione legata al diffondersi del Covid-19, il Brescia ha prolungato la sospensione di tutte le attività della prima squadra fino al giorno 28 marzo compreso». Lo rende noto il Brescia con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.