Al Meeting Estate di Ischia premiato Causio a 40 anni dal trionfo Mondiale

Si è concluso con il grand gala del Fair play presso il ristorante 'O Sole mio di Ischia il quarantunesimo Meeting estate organizzato dal Comitato nazionale italiano Fairplay, una tre giorni dedicata ad incontri internazionali sui temi del calcio. Durante l'evento, coordinato come sempre dall'avvocato Franco Campana, sono stati presentati i progetti "Olympics Experience", la storia delle Olimpiadi rappresentata in 3D dal 775 a.C. al 2024 d.C. , e "Fraternity Crociere" in collaborazione con MSC, un ambizioso progetto di pace che porterà il messaggio olimpico nel mondo. Durante il forum "Il talento per il talento" a cura di AGI Sport, tenutosi presso il Grand Hotel Regina Isabella, si è discusso della crisi che attraversa il calcio italiano e delle possibili soluzioni che coinvolgano i campioni di ieri per i giovani talenti di domani. Tra i relatori le leggende del calcio Gianfranco Zola e Franco Causio, i tecnici Alberto Zaccheroni e Paolo Specchia, l'avvocato Claudio Pasqualin e l'onorevole Franco Picarone. Nel corso del gran gala conclusivo sono stati assegnati i premi Oikoumene Mediterranean Fairplay Reconciliation, il premio Aragonese Fairplay per lo sport e la cultura ed il premio Talenti d'Italia vinto da Nicolò Barella come miglior talento Serie A maschile, Alessia Capelletti per la Serie A femminile e Alessandro Vogliacco del Benevento, miglior calciatore di Serie B. Premio alla carriera, invece, per l'ex numero 10 azzurro Gianfranco Zola e per Franco Causio campione del mondo 1982. Riconoscimenti anche a Fabio Pecchia, vincitore del campionato di serie B con la Cremonese, ed Alberto Zaccheroni. A moderare e condurre gli eventi della manifestazione Mary D'Onofrio.