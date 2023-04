Melilli-Napoli 1-9, terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Nicola Ferri

Forbice ampia. Cinque reti nel primo tempo, quattro gol nella ripresa. A due giornate dal termine della regular season, il Napoli Futsal consolida la vetta e dilaga in Sicilia, dove batte il Melilli 1-9 e dedica il successo a Marcolino, che oggi avrebbe festeggiato onomastico e vittoria esterna di capitan Fernando Perugino e compagni.

Partenopei in giallo e isolani in tenuta neroverde. In porta Andrea De Gennaro, in completo bianco, al posto di Lorenzo Pietrangelo. Si riconferma bomber scatenato Rodolfo Fortino: tripletta con il Pescara a Cercola, alla presenza di Giovanni Simeone, attaccante argentino del Napoli di Luciano Spalletti, tris al PalaVillasmundo nel turno infrasettimanale.

Testacoda. Sei i marcatori differenti per la compagine allenata da Nicola Ferri. A segno il paraguaiano Javier Adolfo Salas (1’50” e 9’07”), il pivot brasiliano numero 20 (4’05”, 9’50”, 11’). Nel secondo periodo Rafinha (22’30”), il mancino Massimo De Luca (28’13”), Cristian Borruto (28’54”) e Luca De Simone (32’30”). Per i padroni di casa il solo Eriel Pizetta (7’57”). Buona la prova dell’estremo difensore classe 2002, attento e sempre reattivo quando chiamato in causa.

Napoli Futsal a 59 punti dopo 28 turni. Prossimo match domenica 30 aprile contro la Fortitudo Pomezia (ore 18.15) tra le mura amiche. Con un occhio attento a capitan Giovanni Di Lorenzo e soci, ormai certi del terzo scudetto in bacheca.