Melilli-Napoli, turno infrasettimanale per gli azzurri in Sicilia

Di nuovo in campo. Sarà un 25 aprile sul parquet per capitan Fernando Perugino e compagni. Gli azzurri saranno impegnati domani pomeriggio (ore 16) nel turno infrasettimanale contro il Melilli, fanalino di coda della serie A, già retrocesso. Dopo la vittoria interna ai danni del Pescara (6-2) al Napoli Futsal di Nicola Ferri spetta l’impegno al PalaVillasmundo per un testacoda interessante.

«Essere napoletano è meraviglioso». Slogan, sentimento e identità, ma anche lo striscione esposto al PalaCercola, dove è intervenuto Giovanni Simeone. «Non dobbiamo sottovalutare classifica e avversari», spiega alla vigilia Luca De Simone. Leadership consolidata e margine di vantaggio accresciuto sulle inseguitrici. «Siamo rimaneggiati, perché abbiamo due squalificati: il laterale Mancha e l’universale Mateus», ricorda l’autore del 4-2 in contropiede, che ha fulminato Stefano Mammarella.

Proiezione. «Vincere aiuta a vincere. Dobbiamo consolidare il nostro primato e terminare anzitempo il campionato per poter preparare al meglio i playoff», afferma il numero 23 partenopeo.

Solidità difensiva. «E’ un Napoli che inizia a subire meno gol, invertendo il trend. Ci siamo ricompattati e sistemato la difesa. Stiamo ritornando ad essere quelli del girone d’andata», avverte il classe 1995.

Spirito di servizio. «Sono sempre a disposizione del tecnico e del gruppo».

Vetta da difendere. «La prima posizione è fondamentale, perché attribuisce la possibilità di giocare in casa con il supporto caloroso del pubblico», conclude De Simone.