C’è una squadra con il contratto in scadenza nel 2020 che fa sognare tifosi e addetti ai lavori. In porta Gianluigi Buffon; Thomas Meunier, Ezequiel Garay, Aleksandar Kolarov nei tre di difesa; José Maria Callejon, Luka Modric, Giacomo Bonaventura, Willian a formare un centrocampo tecnico e fantasioso, con Christian Eriksen dietro a Dries Mertens e Olivier Giroud. Eccezion fatta per Buffon, che discuterà solo nei prossimi mesi il suo futuro con la Juventus, tutti gli altri protagonisti della squadra quasi a costo zero restano immersi in una riflessione profonda per cogliere, senza fretta, l’offerta più vantaggiosa. Dal prossimo giugno saranno liberi di indossare la maglia della nuova squadra, ma già a febbraio potranno firmare il relativo accordo.

ADDIO NAPOLI

Mertens e Callejon sono sicuramente tra i più richiesti. Il primo ha ricevuto offerte dalla Cina, dall’Everton, dal Borussia Dortmund e dall’Inter, con il Napoli fermo alla proposta di 3 milioni per il prolungamento: una cifra ritenuta bassa dal belga, che punta ad un contratto vicino al suo attuale stipendio, sui 4,5 milioni a stagione. Discorso diverso per Callejon. L’esterno spagnolo continua a dare priorità alla maglia azzurra. Nell’ultimo mese e grazie alla mediazione del suo agente si sono registrati passi in avanti per il prosieguo del matrimonio. Sul piatto 3 milioni per i prossimi due anni, ma la trattativa deve ancora entrare nel vivo. Un ex azzurro come Cavani ha, invece, già dato la sua parola all’Atletico Madrid, mentre Giroud (Chelsea) resta un obiettivo dell’Inter e di diversi club francesi.

FATTORE RAIOLA

A proposito di attaccanti, l’arrivo di Ibrahimovic darà sicuramente maggiore forza all’agente Mino Raiola per affrontare il futuro di Bonaventura.

I rossoneri continuano, poi, ad accarezzare il sogno Modric. La pista, alimentata dalla presenza del connazionale Boban, si scontra però con le richieste del campione croato, orientato a chiudere la sua carriera con un contratto sui 10 milioni all’anno. Obiettivo simile per Eriksen, altra stella europea con il contratto a termine. Sogno di Inter e Juventus, il danese è un in cima alla lista del Manchester United. «È stato onesto con me, so quale sarà il suo futuro, ma non sarò io a rivelarlo», ha raccontato il tecnico degli Spurs, Mourinho, anticipando un addio che per settimane ha cercato di rimandare.

OCCHIO ALLA RETROGUARDIA

Ci sono occasioni pure in difesa. Meunier (Paris Saint-Germain), per esempio, è stato accostato alla Juve nell’ambito di un possibile scambio con De Sciglio. Infine, Kolarov e la Roma stanno discutendo della durata del possibile rinnovo. Il terzino sinistro ha fatto sapere di voler allungare il matrimonio con i giallorossi.

