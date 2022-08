Mertens al Galatasaray si può fare ma Dries chiede 5 milioni all'anno

Le strade del futuro di Dries Mertens potrebbero portare in Turchia: dopo giorni di rumors che lo avvicinavano al Trabzonspor dell'ex compagno di squadra Hamsik, ora sembra essere il Galatasaray la squadra più interessata al talento dell'ex attaccante del Napoli. Il club turco si è mosso concretamente su Dries per portarlo in Turchia il prossimo anno e per convincerlo a spostarsi lì dopo i quasi dieci anni passati a Napoli.

Secondo Sky Sport, la richiesta di Mertens è chiara: 5 milioni a stagione per il prossimo anno. Il belga - così come al Napoli - non sa ancora se giocherà ancora un anno, al massimo due. Su di lui restano anche gli interessamenti di Anversa, Ajax, ma soprattutto Marsiglia. Mertens ha lasciato Napoli la scorsa domenica dopo l'ultimo weekend in Italia.