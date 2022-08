La prima volta dal primo minuto per Dries Mertens con la maglia del Galatasaray in campionato. Una sfida speciale per il belga, dal sapore di Napoli, contro il Trabzonspor campione in carica dell'ex compagno Marek Hamsik. Lo slovacco ha condiviso una foto sui social con Dries: «Guaglione» e un cuore azzurro.