Mertens e lo sfottò a Lukaku: «Giriamo La Bella e la Bestia 2»

L'esordio europeo è stato magnifico, così il Belgio di Romelu Lukaku e Dries Mertens può già pensare al secondo match con serenità dopo il 3-0 rifilato alla Russia. L'atmosfera in casa dei Diavoli Rossi si capisce anche dall'ultimo tweet dell'attaccante del Napoli, che ha caricato una foto con il collega interista: «Stiamo girando "La Bella e la Bestia 2", ma non è stato ancora deciso chi sia la Bestia...»

Filming beauty and the beast 2. Still deciding who should be the beast... pic.twitter.com/vRowgMT0ox