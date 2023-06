Mertens è a Napoli: giornata da testimone di nozze per Dries

Dopo la vittoria del campionato turco con il Galatasaray e la grande festa a Istanbul, Dries Mertens torna a Napoli.

L'ex attaccante azzurro è in città da alcune ore insieme con la moglie Kat e il figlio Ciro, protagonisti oggi al matrimonio di uno dei migliori amici della coppia. Dries - in completo azzurro Napoli - fa da testimone di nozze. Il belga, prima delle vacanze, si tratterrà per qualche giorno in città, nella casa di Palazzo Donn'Anna mai lasciata nonostante l'addio al club di De Laurentiis.