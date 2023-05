Mertens, no al ritiro: un altro anno al Galatasaray

Manca solo l'ufficialità, ma per i media turchi non ci sarà alcun dubbio: Dries Mertens continuerà in Turchia anche il prossimo anno, l'attaccante belga ex Napoli resta al Galatasaray, la squadra che ha scelto dopo una decade passata in azzurro e dove sta lottando per conquistare il campionato in queste settimane.

Per Mertens - che è tornato alcune settimane fa a Napoli, proprio nel momento in cui gli azzurri si giocavano lo scudetto - una stagione comunque da protagonista con i turchi: 31 partite con 7 gol e 4 assist, un bottino che sta aiutando la squadra alla rincorsa del titolo. Dries resterà almeno fino al 2024 a Istanbul, dove si è trasferito con tutta la famiglia, poi a 37 anni sceglierà cosa fare del suo futuro.