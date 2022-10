Mertens, gol lontano da Napoli: ma il Galatasaray si ferma sul 2-2

È tornata la linguaccia di Dries Mertens. L'ex attaccante azzurro ha segnato il suo primo gol lontano da Napoli dopo l'approdo in turchia con la maglia del Galatasaray dell'ultima estate. Il belga ha segnato il primo gol del match della squadra giallorossa contro l'Alanyaspor - esultando con la linguaccia vista tante volte anche al Maradona -, una rete che non ha impedito però la rimonta degli avversari in un match conclusosi solo 2-2. In gol anche l'ex Inter Mauro Icardi. Il Galatasaray dista ancora 5 punti dalla vetta della classifica, occupata dal Fenerbahce.