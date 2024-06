A vederle quelle immagini fanno emozionare. Dries Mertens e la compagna Kat affacciati sui tifosi del Galatasaray in festa. Ciro ha fatto due su due: due stagioni in Turchia e due campionati vinti. Il suo Gala è ancora campione e stavolta è ancora più bello. Sembrano due ragazzini con gli occhi pieni di lacrime: uno scudetto è uno scudetto ovunque e anche per quest'anno Dries ha dimostrato di saperci mettere la firma autorevole.

L'ex Napoli non ha intenzione di lasciarsi andare. Qualche mese fa aveva detto al mondo: «Il mio fisico non è più quello di una volta» e ha ragione. I piedi, però, non sono cambiati. 37 anni compiuti un mese fa e un'ultima stagione da brividi: 51 partite giocate tra tutte le competizioni, 12 gol segnati e 19 (diciannove) assist per i compagni in 3.243' in campo. Dries è sempre Dries, anche se in là con gli anni.

Il piacere di stare in campo non sembra essere passato, però. Giocherà un altro anno, un anno ancora. Contratto rinnovato con il club fino al 2025. The last dance, il suo personalissimo ultimo ballo prima del buen ritiro. Che sarà Napoli. La città che l'ha amato per un decennio e se lo coccola ogni volta che torna.

Lo ha fatto ad aprile per visitare la sua ex squadra, a inizio maggio per il suo compleanno, anche pochi giorni fa, dopo la vittoria della Super Lig: con il titolo di campione in tasca è rientrato a Posillipo, si è goduto Ischia e proprio da qui ha scelto di restare in campo ancora un po'.

Quest'anno è riuscito a prendersi pure la Supercoppa turca, tutto con sulle spalle la maglia numero 10. Quella che a Napoli non ha potuto mai indossare ma che di fatto aveva messo addosso da un po'. In Turchia ha trovato l'America: in due stagioni ha segnato con la maglia del Galatasaray 19 gol, ha incantato in campionato e in Champions League, si è preso quello scudetto che in azzurro aveva solo sfiorato.

Per l'addio definitivo c'è ancora un po' di tempo, prima però potrebbe dirlo alla nazionale: non c'è nella lista del Belgio che sarà agli Europei 2024 tra qualche settimana. Un sogno infranto quello della generazione d'oro, bella come le giocate di Dries.