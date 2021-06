Mertens vince con il Belgio: solo panchina per Lobotka

Ultima gara prima della spedizione agli Europei per tanti calciatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. Dopo la panchina dell’ultima occasione, è tornato titolare Dries Mertens: l’attaccante azzurro è stato lanciato dal primo minuto dal ct Martinez per l’amichevole dei diavoli rossi contro la temibile Croazia.

LEGGI ANCHE Napoli, Ziyech occasione estiva: il Chelsea lo mette in vendita

Mertens non è riuscito a lasciare il segno nei 68 minuti in campo, ma il Belgio ha comunque portato a casa il bottino pieno e l’azzurro ha messo lo zampino nell’azione della rete decisiva del solito Lukaku. Pareggio, invece, per la Slovacchia che nell’amichevole contro l’Austria non ha schierato Lobotka né Marek Hamsik: il centrocampista azzurro è rimasto in panchina a guardare dopo la titolarità nell’amichevole di qualche giorno fa.