Niente Messi per la Nazionale argentina. Leo salterà le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali contro Cile e Colombia, per i postumi del Covid e perché quindi non è ancora al meglio della condizione. Presenti sette giocatori della Serie A: Musso, Molina, Martinez Quarta, Gonzalez, Lautaro Martinez, Correa e Dybala.