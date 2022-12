Il Messi più maradoniano, hanno scritto così su giornali e siti argentini - non sempre affettuosi nei confronti di Lionel - dopo la durissima partita con l'Olanda vinta ai rigori. Il più maradoniano e non solo per quel delizioso assist a Molina e i due rigori segnati con estrema precisione. Il più maradoniano anche perché, come Diego, ha attaccato i poteri forti, dalla Fifa agli arbitri, lui che - come capitano della Seleccion e del Barça - si era quasi sempre tenuto distante dalle polemiche. Meglio non prendere posizione al contrario del Diez, quello vero. Meglio fare finta di niente, tapparsi le orecchie e magari abbassare lo sguardo. Stavolta no. L'altra sera Messi ha reagito come avrebbe fatto il Capitano della Coppa dell'86, suo ct ai Mondiali in Sudafrica dodici anni fa. Ha tollerato i falli dei difensori avversari, ha avuto un aspro confronto a fine gara con il ct olandese Van Gaal («Adesso non parli più?») bacchettandolo in conferenza stampa: «Lui vende fumo, dice che le sue squadre giocano bene ma sanno solo tirare pallonate». E questo perché l'allenatore si era permesso di dire che anche uno come Messi poteva essere fermato dai suoi difensori. E poi l'attacco all'arbitro spagnolo Mateu Lahoz e alla Fifa: «Non voglio parlare dell'arbitro perché poi vieni sanzionato, non puoi dire quello che pensi. La Fifa però non può mettere in campo un arbitro non all'altezza del compito». All'altezza, probabilmente, lo era. Lahoz è arbitro di grande esperienza, peraltro così sensibile da avere abbracciato i giocatori dell'Ucraina dopo che erano stati sconfitti nello spareggio per l'accesso ai Mondiali. Ma quelli della Seleccion hanno fatto tanto ostruzionismo, fin dalle prime battute del secondo tempo, e dopo il primo gol di Weghorst si sono accese risse con gli olandesi. Alla fine, di fronte alla disperazione degli avversari, ci sono stati alcuni argentini che hanno preso in giro con gesti e parole gli avversari in lacrime. Il contrario di quanto era accaduto al termine di Croazia-Brasile, con Modric e i suoi compagni che abbracciavano quelli della Seleçao: che dire dal tenero figlio di Perisic che allungava a mano verso Neymar?

Su questi atteggiamenti ritenuti anti sportivi - dell'Argentina come dell'Olanda - è stata aperta un'inchiesta dalla Fifa. Dopo avere analizzato i filmati del violento finale del quarto di venerdì, la Commissione disciplinare ha avviato un procedimento contro la Federcalcio argentina per possibili violazioni degli articoli 12 («Cattiva condotta di giocatori e funzionari») e 16 («Ordine e sicurezza nelle partite») del codice disciplinare. Si indaga anche sul comportamento di tecnici e giocatori olandesi, che avrebbero iniziato a provocare gli argentini dopo la prima rete. Messi è stato duro proprio con l'autore di quel gol, Weghorst. «Appena è entrato ha provocato e questo non mi sembra che faccia parte delle cose del calcio», ha detto il capitano, apprezzato dagli argentini per questa prova di carattere. Ha mostrato la cara, ci ha messo la faccia, come faceva Maradona nei momenti più difficili della Seleccion e del Napoli. Arrivato al quinto Mondiale, il 35enne Lionel sa che questa è la sua ultima occasione. Ha giocato una sola finale, otto anni fa, persa contro i tedeschi. Evanescente e stressato, vomitò durante la partita. Ha fatto anni di cure, anche presso il centro del nutrizionista friulano Poser, e si è liberato di un peso. Adesso ne vuole sollevare soltanto uno, da sei chili e 175 grammi, oggetto in oro massiccio a 18 carati: è la Coppa del mondo.