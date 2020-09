Niente allenamento oggi per Lionel Messi dopo l'annuncio di ieri della sua permanenza al Barcellona anche per questa stagione. Molti giornalisti hanno atteso invano questa mattina all'ingresso principale della Ciutat Esportiva Joan Gamper la 'Pulcè che dovrebbe allenarsi a partire da lunedì. I giocatori del Barca (a parte gli infortunati, i positivi al Covid e quelli assenti per gli impegni con le nazionali), si sono radunati alle 9.30.



Secondo la stampa spagnola, Messi dovrà prima superare i test Pcr previsti dalla Liga per il Covid e potrebbe rientrare in gruppo già lunedì. Il 30 agosto, in pieno braccio di ferro con il club, aveva infatti deliberatamente saltato la sessione di test della squadra e dello staff. Sempre secondo la stampa spagnola, Messi potrebbe fare la sua prima apparizione in campo con la squadra del nuovo allenatore Ronald Koeman nell'amichevole del Barcellona contro il Nastic de Tarragona il 12 settembre prossimo. Ultimo aggiornamento: 12:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA