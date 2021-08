Messi lascia il Barcellona: dove va? In prima fila il Psg e il City di Pep

Scrivono: «Punto di non ritorno». Tradotto: non è un bluff. Leo Messi passerà alla storia. Anzi, è già storia. Ma in ogni caso, da ieri alle 19,45 è il passato del Barcellona. La Pulce non rinnova. Non può rinnovare. Non ci sono le condizioni economiche in Spagna e nella Liga perché possa dire di sì all'accordo fino al 2026 con il Barça. C'è veleno, nella nota diffusa dal club catalano. Veleno e rabbia. È una tempesta, quella che si scatena...

