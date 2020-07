LEGGI ANCHE

Dopo il pari con il Celta Vigo, altro pareggio e altro 2-2 contro l'Atletico Madrid per il Barcellona di Quique, avversariadelil prossimo agosto. I blaugrana, due volte in vantaggio, sono stati recuperati dalla squadra di Simeone e frenano per la seconda gara di fila lasciando così il passo ai rivali del Real Madrid.Con una partita ancora da recuperare, infatti, la squadra dipotrebbe ora vincere scappando in vetta alla classifica a +4 sui catalani, quando mancano cinque giornate alla fine. L'unico sorriso della gara del Camp Nou è quello di Leo Messi : il suo gol su rigore è infatti il numero(630 col Barcellona, 70 con la nazionale argentina), ennesimo record del capitano blaugrana.