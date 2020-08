«La clausola per lo svincolo gratis è scaduta, quindi Messi non se ne può avvalere». Si profila una clamorosa guerra legale tra il Barcellona e l'asso argentino, dopo che il 10 ha fatto recapitare al club catalano, attraverso i suoi legali, un fax certificato nel quale annuncia la sua intenzione di andar via e di farlo gratis, secondo una clausola del contratto. Ai legali di Messi hanno risposto i legali del Barca: la clausola scadeva il 31 maggio, dunque secondo Sport.es la richiesta di Messi «non ha sostanza legale».

Messi ha annunciato al Barcellona che intende lasciare il club, ma la cosa più clamorosa è che intende farlo gratis: lo riferisce il media argentino TycSports, dopo che il quotidiano Olè aveva annunciato per la giornata la decisione definitiva del numero 10. Messi avrebbe inviato un burofax, un messaggio certificato, riferendo di avvalersi della clausola che lo svincola a parametro zero a fine stagione. I legali del Barca sostengono però che la clausola scadeva il 10 giugno.