Sembra essere passata una vita e invece appena sei mesi fa il presidente del Barcellona, Bartomeu, mostrava con orgoglio la maglia di Messi a Napoli. Il 25 febbraio, a poche ore dalla sfida Champions al San Paolo, il numero uno del club blaugrana regalò la casacca del capitano alla famiglia Giugliano, titolare del ristorante D'Angelo in via Tasso, dove si svolse il pranzo prepartita tra le due dirigenze. Pochi giorni fa Messi ha ufficializzato la rottura con il club, e principalmente con Bartomeu, annunciando che vuole andare via da Barcellona. Ultimo aggiornamento: 10:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA