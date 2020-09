Dopo la riunione di ieri sera fra suo padre Jorge e il presidente 'blaugranà Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi avrebbe deciso «al 90%» di rimanere al Barcellona, in modo di di andare via a parametro zero nel giugno del 2021, quando scadrà il suo contratto. A sostenerlo, nel corso di una trasmissione molto seguita in Argentina, è stata l'emittente 'TyC Sports': «Messi sta valutando molto seriamente la possibilità di rimanere un altro anno. Al 90% resta al Barcellona», la frase del conduttore Martin Arevalo. Questa ipotesi è stata poi ripresa da altri media argentini e si è diffusa sui social. Intanto Jorge Messi è ancora in Catalogna e oggi potrebbe di nuovo riunirsi con gli avvocati che seguono la vicenda. Ultimo aggiornamento: 12:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA