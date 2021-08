Lionel Messi è quasi ufficialmente un giocatore del Psg. L'attaccante argentino è appena arrivato a Parigi, dove a breve metterà la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai francesi, i dettagli ancora non si sanno, ma l'ufficialità, appunto, è nell'aria. Ad annunciarlo è il quotidiano sportivo "L'Equipe", che ha anche rivelato che la Pulce verrà presentato domani in conferenza stampa.

La storia IG di Neymar: «Di nuovo insieme»

E se ci fossero ancora dei dubbi, a fugarli è Neymar. Il brasiliano, già compagno di Messi al Barcellona, ha pubblicato sul suo account Instagram una foto insieme al cinque volte Pallone d'oro. «Back together», scrive il numero dieci del Paris Saint-Germain, sempre che rimanga sulle sue spalle, ovvio.

Messi, Federcalcio argentina: «Ora una nuova tappa, sempre al tuo fianco capitano»

La Federcalcio argentina su Twitter ha commentato l'addio di Messi al Barcellona. «Si chiude una tappa, ne comincerà un'altra. E noi saremo sempre al tuo fianco,

capitano», si legge nel cinguettio dell'Afa in cui è presente il video in cui il campione argentino scoppia in lacrime dopo l'addio al club catalano.