Si rincorrono da mezza vita, contendendosi Palloni d’Oro e Champions, e chissà se avrebbero raggiunto i risultati che hanno ottenuto senza l’altro. La storia calcistica di Messi e Ronaldo è ricca di incroci (l’ultimo in Champions 9 anni fa, in semifinale), polemiche, ma anche abbracci e rispetto. Quasi complementari, due stili opposti ma la stessa fame e la stessa ossessione di vincere, anche per dimostrare di essere meglio dell’altro. Stasera si guarderanno in faccia al Camp Nou, dopo l’appuntamento saltato allo Stadium nella sfida di andata causa Covid-19 di CR7, che ha sofferto davanti alla tv con il pensiero fisso di vendicare i compagni l’8 dicembre a Barcellona. All’Allianz Messi dominò, tra i migliori in campo e decisivo nel trasformare il rigore del 2-0, ma dallo scorso 28 ottobre qualcosa è cambiato. La Juventus ha ritrovato il suo leader, capocannoniere bianconero, ma non ancora gli equilibri di squadra e neppure la vetta della classifica (-6 dal Milan).

Ancora peggio il Barcellona al nono posto in Liga (12 punti dietro l’Atletico capolista, 6 punti dietro al Real) con Leo protagonista in negativo nell’ultima sconfitta contro il modesto Cadice: ben 29 palloni persi. In ballo c’è la sfida personale, il primo posto del gruppo G, e un’offesa social da vendicare; Cristiano - conoscendolo - se l’è legata al dito. «Siamo felici che abbiate potuto vedere il più grande giocatore di sempre nel vostro stadio» il tweet irriverente del Barcellona nel post gara con chiaro riferimento a Messi, piccata la replica della Juventus poche ore più tardi. «Probabilmente avete cercato nel dizionario sbagliato. Vi porteremo quello giusto al Camp Nou». Sarebbe ingeneroso ridurla a un duello all’ultimo gol, ma nel calcio gli attaccanti vengono valutati soprattutto in base alle reti. Al momento guida CR7, fresco delle 750 marcature in carriera (con tanto di maglietta celebrativa in regalo da Andrea Agnelli) contro le 713 della Pulce, in Europa il rapporto è praticamente lo stesso: 132 a 118. La grande differenza tra i due eterni rivali è la voglia di rimettersi in discussione di Ronaldo, dallo Sporting, al Manchester United, poi Real e infine (per ora) la Juventus, unico calciatore ad aver vinto tre dei top campionato europei. Mentre Messi non ha mai sentito l’esigenza di muoversi da Barcellona, dov’è diventato un re, almeno fino a quest’estate. La più turbolenta della recente storia blaugrana, con Leo per la prima volta in discussione e ad un passo dall’addio, solo le dimissioni di Bartomeu hanno ricomposto la frattura, ma il City è sempre alla finestra. Ronald Koeman alla vigilia esorcizza Ronaldo: «È sempre nell’élite del nostro calcio, per come combatte e per come segna. Dovremo difendere bene perché può farci male» Dall’altra parte Pirlo non sa scegliere. «Sarebbe sbagliato dire chi è più bravo, sono due fenomeni, bisogna ringraziarli, fanno bene al calcio».

Ultimo aggiornamento: 08:45

