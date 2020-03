Lionel Messi, 358.000 euro al giorno, ha vinto per la nona volta in undici anni la classifica di France Football dei giocatori con i redditi più alti del mondo.. Tra gli allenatori domina un altro residente della Liga, Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid che continua a dominare la classifica, così come Neymar nella Ligue 1, mentre Carli Lloyd guida la classifica tra le donne. La rivista France Football nel suo dossier «Gli stipendi delle Stars», che verrà pubblicato domani, ha calcolato che il numero 10 del Barcellona guadagna 131 milioni di euro l'anno lordi, tra stipendi e pubblicità, seguito dal numero 7 della Juventus, Cristiano Ronaldo con 118 milioni di euro e il brasiliano del Psg Neymar con 95 milioni di euro. L'attaccante dei transalpini guadagnerà il doppio solo di stipendi e premi rispetto ai suoi illustri compagni di squadra, come Kylian Mbappé ed Edinson Cavani. Tra gli allenatori, come detto, guida Diego Simeone con 40,5 milioni di euro incluso stipendio lordo 2019-2020 e entrate pubblicitarie, bonus e bonus della stagione precedente. Lo segue il tecnico dell'Inter, Antonio Conte con 30 milioni e Pep Guardiola tecnico del Manchester City con 27 milioni. Ultimo aggiornamento: 17:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA