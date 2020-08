Messi non si è presentato alla Ciutat Esportiva. Niente tampone per l'argentino che era atteso alle 10:15, ma come già era trapelato, non si è fatto vedere. E domani, di conseguenza, non sarà presente all'inizio della preparazione del Barcellona. Adesso ormai è certo che tutti i tipi di rapporti con il club catalano sono chiusi. E la protesta della Pulce in questo modo è salita di livello. Se prima c'erano solo le carte degli avvocati, adesso c'è anche la mancata presentazione alla convocazione per i test propedeutici all'inizio della stagione. Guerra aperta. Si è invece presentato Suarez, da solo, come da protocollo. Ma anche per lui il destino è lontano da Barcellona. Ultimo aggiornamento: 12:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA