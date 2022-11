Lozano contro Zielinski, il marchio Napoli in Messico-Polonia, sfida del gruppo C al Mondiale (ore 17): un incrocio suggestivo tra i due azzurri che s'affronteranno in una partita già molto importante per la qualificazione agli ottavi nel girone dove la grande favorita è l'Argentina. I primi due calciatori del Napoli a scendere in campo dei cinque che saranno impegnati in Qatar, giovedì l'altro derby tra Olivera a Kim in Uruguay-Corea del Sud e Anguissa in campo con il Camerun contro la Svizzera.

Compagni di squadra nel Napoli, avversari oggi con le loro nazionali: Lozano è un pilastro del Messico, uno dei più esperti del gruppo con 60 presenze e con un buon feeling con il gol (16 messi a segno con la Nazionale messicana, Zielinski lo è nella Polonia (74 presenze e 9 reti) per la sua qualità tecnica che accende il reparto offensivo. E tutti e due sono decisivi nel Napoli di Spalletti, il loro contributo è stato importantissimo in questi primi tre mesi da record degli azzurri. Il messicano è l'esterno destro de tridente che si sta alternando con Politano e ha fatto bene sia quando è partito titolare che quando è entrato a gara in corso: 4 gol e 3 assist, decisivo in più di un'occasione come nel match contro l'Empoli al Maradona. Il polacco è partito fortissimo segnando già nella gara di esordio in campionato al Bentegodi contro il Verona e poi con la doppietta nella serata magica del 4-1 a Liverpool in Champions League mantenendo poi un rendimento costante: bilancio finora molto positivo con 6 gol e 7 assist.

Il Chucky è una stella della nazionale messicana, l'attaccante esterno che oltre a segnare è prezioso per i suoi cross e gli assist ed esalta le potenzialità realizzative del bomber Jimenez. Piotr con le sue giocate decisive negli ultimi venti metri è preziosissimo per Lewandowski, il superbomber della Polonia che trasforma in oro ogni pallone che tocca. La loro esperienza in Nazionale rappresenta un valore aggiunto in partite molto sentite come sono sempre quella di esordio in un Mondiale.

Una situazione che tutti e due hanno già vissuto: Lozano ha partecipato al Mondiale 2018 in Russia segnando il gol decisivo proprio nella partita di esordio contro la Germania e chiudendo l'avventura con la sua Nazionale agli ottavi di finale (eliminazione ad opera del Brasile). Secondo Mondiale anche per Zielinski: a Russia 2018 con la Polonia venne eliminato al girone eliminatorio e fu impiegato nella terza partita quella vinta contro il Giappone per 1-0.

Piotr ha vissuto con la sua nazionale anche la delusione per l'uscita al primo turno all'ultimo Europeo, poi vinto dall'Italia e stavolta il centrocampista del Napoli spera di poter andare il più avanti possibile e di riscattare le ultime delusioni. Grande attenzione per il Messico di Lozano ma l'obiettivo è quello di conquistare un risultato subito un risultato positivo per prendere slancio nel girone.

Messico-Polonia sulla carta sarà una sfida molto equilibrata tra due formazioni che si equivalgono come valori e sono ben assortite in tutti i reparti con grande qualità a centrocampo e in attacco e in tal senso sia Zielinski che Lozano potranno fare la differenza nel match di oggi pomeriggio in Qatar. Piotr e il Chucky puntano a cominciare il Mondiale nel migliore dei modi, una partenza positiva sarebbe molto importante in vista poi delle successive sfide.