Meta Catania-Napoli Futsal, finale scudetto gara 2

«Sogniamo tutti insieme». La città, i tifosi e la società non aspettano altro. E’ arrivato il momento che tutti pregustavano ad inizio stagione. Difficile nascondere le emozioni alla vigilia del return match. Capitan Fernando Perugino e compagni proveranno a chiudere definitivamente il discorso in Sicilia, ma dovranno fare i conti con la Bricocity Meta Catania, che è uscita sconfitta 5-3 ad Aversa in gara 1. La finale scudetto sarà trasmessa domani sera (ore 20.30) su Sky Sport (canale 204) e il Prezioso Casa Napoli Futsal sa di avere una ghiotta occasione.

Per scrivere la Storia. Assente al PalaJacazzi, Vinicius Omori Duarte compatta i suoi all’ultimo sforzo. «Gara 1 è stata una partita bellissima, siamo stati bravi a fare questo primo passo ma per arrivare al traguardo è ancora lunga», dice l’italo-brasiliano.

Attesa. Gli azzurri hanno seguito le indicazioni del preparatore atletico Cristian Cipollini. A disposizione del tecnico Fulvio Colini ci sarà anche il paraguaiano Javier Adolfo Salas, uscito anzitempo nella sfida di andata per un problema riportato alla spalla sinistra dopo lo scontro di gioco con Bocao. «Fare gruppo è fondamentale, si gioca uno per l’altro, questa è la nostra forza», avverte il classe 1982.

Gara 2. «Domani sarà molto equilibrata, speriamo di fare un’altra splendida partita. Ci siamo preparati bene», assicura l’universale del Napoli Futsal.

Spinta del pubblico. «Al PalaJacazzi è stato un vero spettacolo. Giocare con tante persone è sempre bello, sia in casa che fuori. Avere tanta gente nei palazzetti ci dà una grande mano ed è anche uno spot per il calcio a 5», ammette Duarte, che però ricorda. «In campo, però, si scende cinque contro cinque».

Ingredienti. «Ci vuole tanto cuore, i dettagli faranno la differenza. Daremo tutto in campo», conclude Duarte.

C’è uno scudetto da cucire sulla maglia.