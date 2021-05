«David tra le nuvole», il fumetto dedicato a Fortunato in omaggio a Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic a Cava dei Tirreni per ricevere il Premio Santin, dedicato alla memoria dell'ex allenatore della Cavese e del Napoli. Il tecnico del Bologna, tra i candidati per guidare la Lazio nella prossima stagione, ha ricevuto il fumetto “David tra le nuvole” dai responsabili della Fondazione Polito, che nel ricordo di Andrea Fortunato - il difensore della Juve e della Nazionale stroncato dalla leucemia a 24 anni nel 1995 - porta avanti un progetto per la prevenzione nel calcio.

Mihajlovic ha scoperto quasi due anni fa di avere una leucemia mieloide acuta, alternandosi nei primi mesi della stagione 2019-2020 tra il Bologna e l'ospedale dove doveva essere sottoposto a cure.