Sorpresa a Casteldebole: c'è Sinisa Mihajlovic , che dopo aver cancellato il giorno di riposo in programma per oggi, si è presentato al campo per dirigere l'allenamento del suo Bologna. Il tecnico ha guidato l'allenamento in programma alle 14, seduta preceduta da un confronto con la squadra. Mihajlovic deciderà di giorno in giorno se presentarsi o meno al campo di allenamento, in base alle proprie condizioni di salute, al meteo, ad eventuali controlli medici. Venerdì il tecnico racconterà il percorso di cure fin qui affrontate e i futuri step in una conferenza stampa allo stadio Dall'Ara, insieme ai medici del Sant'Orsola.Intanto, in attesa della probabile Panchina d'oro che gli assegneranno gli allenatori italiani, la federcalcio serba ha nominato Mihajlovic allenatore dell'anno ritenendolo «una persona che ha il Dna del vincitore. Uno dei pochi esperti che ha lavorato per anni con successo in Serie A senza essere italiano, questa volta ha reso possibile l'impossibile a Bologna». La motivazione addotta dalla Federazione recita: «La squadra per la quale lavora era in viaggio verso la Serie B, affidò il salvataggio all'allenatore serbo e l'ha ottenuto, con 30 punti in 17 partite (più di Inter e Lazio, e solo un punto o 2 da Juventus, Napoli, Roma e Milan), battendo Inter e Napoli e finendo 10° alla fine del campionato. Tutto ciò è bastato per guadagnarsi la fiducia del club». La cerimonia di premiazione è prevista per venerdì 20 dicembre National Theatre di Belgrado.