Mihajlovic fa un solo allenamento: «Tifo Napoli, tranne domani»

«Spero che domani non vincano, poi che vincano tutte le altre». Così Sinisa Mihajlovic conclude la conferenza stampa prima di Bologna-Napoli, una gara strana alla fine di una settimana lunghissima per i rossoblu: «Di quelli che hanno avuto il covid abbiamo recuperato tutti, ma oggi è il primo allenamento che possono fare. Ci sono diversi giocatori acciaccati dopo la partita contro il Cagliari, alcuni hanno recuperato e altri no. In undici comunque ci saremo. Orsolini, invece, non sarà in campo».

«A Cagliari potevamo gestirla meglio. Non meritavamo di perdere, ma quando ti manca lucidità si fa più fatica a gestire certe dinamiche di gioco. Adesso guardiamo avanti, domani ci aspetta una partita bella e siamo pronti per giocarcela» ha continuato l'allenatore serbo. «Mercato? Io non sono il responsabile delle spese o della scelta dei giocatori, io sono il responsabile tecnico e alleno chi mi viene messo a disposizione. Io non ricordo una partita che noi abbiamo vinto senza meritare, ma ricordo diverse partite in cui abbiamo perso demeritando. Ma 27 punti sono tanti e se continuassimo così raggiungeremmo il nostro obiettivo».