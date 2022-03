Milan, c'è l'Empoli a San Siro. Pioli: «Con le piccole ogni gara è diversa»

Visto quanto accaduto contro Spezia, Salernitana e Udinese (due punti in tre gare), il Milan non può permettersi di non vincere contro l’Empoli a San Siro, domani sera a San Siro. «Non dobbiamo farci ossessionare dal nostro passato, ma pensare che ogni partita è diversa dalle altre. Dobbiamo giocare con continuità, qualità e ritmo per far emergere le nostre caratteristiche», ha spiegato Stefano Pioli, allenatore del Diavolo, in conferenza stampa. La vittoria contro il Napoli, 0-1 al Diego Armando Maradona, ha ridato entusiasmo ai rossoneri: «Soddisfatti della prestazione sì, ma l’ultimo gradino no: l’ultimo gradino sarà la prossima. Dobbiamo rimanere attaccati al presente e alla quotidianità. Ho visto una squadra concentrata che si è preparata molto bene», ha continuato l’allenatore rossonero. L’Inter adesso è fuori dalla Champions. Sarà un duello fino alla fine quello per lo scudetto: «La settimana è stata contraddistinta dal nostro lavoro e non dalle altre partite. Saranno 10 partite molto tirate, le prime cinque del campionato cercheranno di fare più punti possibili, sarà una lotta serrata. Noi dobbiamo concentrarci sulla prossima e dare il massimo». Saranno 10 gare importanti: «Difficile fare previsioni, è stato un campionato particolare: nessuno è riuscito ad allungare. Continuo a pensare che le prime cinque sono squadre molto forti che potrebbero fare una striscia di vittorie consecutive, il campionato italiano è molto difficile. Se la Juventus fa paura? A me fa paura l’Empoli domani. Abbiamo visto la partita dell’andata, ci hanno creato difficoltà e abbiamo bisogno di giocare bene». Sul Milan ha aggiunto: «Io vedo una squadra determinata, convinta e con la serenità necessaria per affrontare questo finale di campionato. Sapremo affrontare le partite con la giusta concentrazione e determinazione».