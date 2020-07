I rossoneri non vincono 4 gare consecutive in campionato dal termine della scorsa stagione, quando nelle ultime giornate conquistarono 12 punti sconfiggendo in serie Bologna, Fiorentina, Frosinone e SPAL; ai nerazzurri mancano 5 reti per raggiungere quota 100 gol in campionato: le bocche di fuoco in maglia nerazzurra sembrano essersi prese una pausa negli ultimi 180 minuti, quando hanno messo a segno solo 2 reti.

LE FORMAZIONI:

MILAN: (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

ATALANTA: (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Milan e Atalanta aprono il programma della 36esima giornata di Serie A, la terzultima di campionato. I rossoneri, reduci dalla vittoria sul campo del Sassuolo e con la fresca conferma di Pioli alla guida tecnica della squadra, vogliono vendicare la scoppola subita all'andata, quel 5-0 per la scatenata banda di Gasperini che brucia ancora parecchio; gli orobici invece, che vengano dall'1-0 interno sul Bologna, cercano punti per conservare il secondo posto in graduatoria.

