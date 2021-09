Diretta Milan-Atletico Madrid 1-0. ​Rossoneri in dieci: espulso Kessie

Il post Liverpool non è stato poi così tanto amaro: un pareggio e due vittorie per il Milan, che è tornato a danzare in campionato come ha fatto anche per tutta la prima parte di stagione della scorsa annata. Prima il pareggio in rimonta contro la Juventus, un punto d'oro se si pensa che i rossoneri venivano dalle cento fatiche di Anfield mentre i bianconeri avevano passeggiato contro il Malmo, e perdipiù 24 ore prima: poi le vittorie contro Venezia e Spezia, invero sofferte, ma che hanno sottolineato, per l'ennesima volta, i caratteri della banda di Stefano Pioli, non più pecora ma lupo, sempre lupo ormai.

APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE Skriniar salva l'Inter, finisce 0-0 la sfida contro lo Shakhtar...

Ma oggi si torna in Champions League, e l'avversario alle porte di San Siro è un altro lupo affamato, che sta faticando in Liga e lo ha fatto anche nella massima competizione europea all'esordio contro il Porto, contro cui non è andato oltre lo 0 a 0. È l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, vecchia conoscenza del Diavolo ai tempi di quei derby di Milano mai dimenticati e nuova conoscenza di Pioli, che oggi lo incontrerà per provare a rimarcare il primato sulla città, anche se il Cholo ormai da tanti anni veste un'altra casacca. Dirigerà il match il turco Cuneyt Cakir alle 20.45.

SEGUI LA DIRETTA DI MILAN-ATLETICO MADRID

PRIMO TEMPO

34' Pioli costretto al cambio per bilanciare la squadra dopo il rosso a Kessie: dentro Sandro Tonali fuori Ante Rebic. Leao, autore del gol del vantaggio, si sposta nel ruolo di punta

29' Intervento da dietro di Kessie a centrocampo: l'ivoriano va a caccia del pallone, ma prende solo il piede dell'avversario. L'arbitro decide di espellerlo per doppia ammonizione tra le proteste dei padroni di casa

26' L'Atletico Madrid alza il baricentro a caccia del gol del pareggio. Suarez e Kondogbia ci provano, ma le loro conclusioni non impensieriscono Maignan

20' Leao, servito da Brahim Diaz, fa partire da fermo un destro incrociato che passa sotto le gambe del difensore avversario e batte Oblak, incolpevole

19' La difesa dell'Atletico Madrid si fa cogliere impreparata sulla profondità: Rebic lanciato a campo aperto, a tu per tu con Oblak, incrocia il tiro rasoterra, ma il portiere allarga la gamba e riesce a deviare il tentativo del croato in calcio d'angolo. Super occasione per il Milan

15' Kessie tira giù palesemente un avversario e viene ammonito

14' Tomori esalta il pubblico di San Siro: bella chiusura su Carrasco

11' Bella azione di Brahim Diaz, ma alla fine la difesa dell'Atletico chiude bene su Rebic

10' Brivido per il Milan. Tomori colpisce il pallone col braccio, ma non aumenta il volume del corpo. Check del Var: il rigore non viene assegnato

7' L'Atletico perde una brutta palla a centrocampo, il Milan verticalizza ma Rebic viene anticipato e chiuso

2' Partenza aggressiva del Milan, l'Atletico si rifugia in calcio d'angolo

1' San Siro è pronto per riaccogliere la Champions League del Milan, che oggi gioca contro l'Atletico Madrid di Simeone

Milan-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. All. Pioli.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Trippier, Kondogbia, Koke, Llorente, Carrasco; Correa, Luis Suarez. All. Simeone.

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita delle 21:00 di San Siro tra Milan e Atletico Madrid sarà visibile in chiaro su Canale 5, ma sarà disponibile anche su Sky Sport Uno, al numero 201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre, e su Sky Sport, canale 252 del satellite. In streaming, il big match di Champions League si potrà guardare su SkyGo e NowTv, oltre che su Infinity+.