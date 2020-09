Ultimo aggiornamento: 23:26

Il Milan vince ancora sotto il segno di Ibrahimovic, che con una doppietta (il secondo gol su rigore) fa un brutto scherzo al suo amico Sinisa Mihajlovic. Vincono i rossoneri che danno continuità a quanto fatto vedere un paio di mesi fa durante la ripresa del campionato (nove vittorie e tre pareggi nelle 12 gare post lockdown) e a quanto mostrato in Europa League contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Zlatan si conferma, ma non ce ne erano di certo bisogno, il leader indiscusso di questo campionato. In pochi a quasi 39 anni se lo aspettavano già in forma così. Segna al 35’ del primo tempo con un colpo di testa su assist di Theo Hernandez e si ripete a inizio ripresa su rigore, concesso dall’arbitro La Penna su indicazione del Var. Il Milan corre, gioca, si diverte. L’obiettivo è il quarto posto, la Champions. Ma ora parlarne è troppo presto. Anche perché i rossoneri sono attesi da un turn de force importante. Perché giovedì, sempre a San Siro, saranno impegnati nel secondo turno preliminare di Europa League contro il Bodo Glimt. Magari si vedrà Tonali titolare: nel finale il giovane centrocampista debutta in campionato con la casacca rossonera. Il Bologna resta in 10 per il doppio giallo a Dijks, ma la gara degli emiliani era già compromessa.