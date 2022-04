Live Milan-Bologna 0-0 Pioli si affida ancora a Giroud

Dopo la domenica di campionato che ha visto le vittorie e Inter, il Milan è chiamato a rispondere. A San Siro arriva il Bologna, sfida da vincere per i rossoneri per tornare nuovamente a +3 sul Napoli che ha raggiunto la squadra di Pioli in vetta alla classifica a quota 66 punti.

Perso Romagnoli a causa di una infiammazione in regione adduttoria sinistra, Pioli conferma la coppia di centrali titolari Kalulu-Tomori e Giroud in attacco supportato da Brahim Diaz, Leao e Messias. Il Bologna dal canto suo vuole regalare un successo a Mihajlovic ricoverato in ospedale per sottoporsi a delle cure ma comunque vicino ai suoi giocatori.