Milan-Cagliari 0-0 la diretta: comincia il 2° tempo

Posticipo serale domenica al Meazza: probabilmente la partita più importante del turno. Il Milan con un posto in Champions League da blindare (vincendo sarebbe matematico, vista la posizione negli scontri diretti con la Juventus), il Cagliari deve apporre il sigillo della matematica sulla salvezza. Pioli confermerà Rebic davanti visto l'infortunio di Ibra, ma darà spazio anche a Calhanoglu e Saelemaekers, a completare l’attacco. Semplici conferma a grandi linee la formazione che ha pareggiato mercoledì contro la Fiorentina; Nainggolan in mezzo al campo, Joao Pedro in avanti a far coppia con Pavoletti.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Semplici