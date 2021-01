Milan, Calhanoglu negativo al Covid. Il turco sui social: «Sono tornato»

Hakan Calhanoglu è risultato negativo al tampone molecolare. Lo ha annunciato il Milan in una nota. «Il giocatore - si legge - nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche previste dal protocollo per la ripresa dell'attività agonistica». Un comunicato anticipato di qualche minuto dal post su Instagram del centrocampista. «Sono tornato», scrive pubblicando anche una foto che lo ritrae in maglia rossonera mentre alza le braccia al cielo. Calhanoglu era risultato positivo il 16 gennaio scorso.

Ultimo aggiornamento: 17:15

