Il Milan rallenta: pareggia con la Cremonese (0-0) e scivola a -8 dal Napoli

Il Milan non risolve i suoi problemi. Pareggia contro la Cremonese e scivola a -8 dal Napoli, che ormai fa un campionato a sé. I rossoneri hanno sì idee interessanti, ma a tratti girano a vuoto e non riescono a finalizzare quanto creano. Meriti anche a Carnesecchi, che in diverse occasioni salva i suoi con ottimi interventi. Stefano Pioli dovrà trovare un rimedio ai malanni del Diavolo. Se possibile, già per l’ultima gara del 2022, quella contro la Fiorentina a San Siro di domenica 13 novembre.

Da parte sua, Massimiliano Alvini dimostra sul campo, contro i campioni d’Italia in carica, di meritare qualche punto in classifica. I grigiorossi, infatti, giocano con coraggio, chiudono gli spazi e soffrono il giusto. Quando qualcosa va storto, c’è Carnesecchi a fare il suo. Salva su Origi nell’occasione più importante del Milan nel primo tempo. Recupero di Rebic, palla in profondità del belga, con il portiere bravo a superarsi di piedi. Così come strappa applausi su un colpo di testa di Thiaw, in campo nell’inedita difesa a tre con Kjaer e Tomori. Poco prima dell’intervallo, c’è tempo per una conclusione di Messias, ancora respinta dal solito Carnesecchi. Nella ripresa segna Origi, ma mentre i rossoneri esultano e festeggiano, i giocatori della Cremonese protestano. Interviene il Var che annulla il vantaggio per un fuorigioco del belga. Pioli inserisce Rafael Leao e Kalulu per Origi e Thiaw. Alvini risponde con Sernicola, Bonaiuto e Okereke per Ghiglione Afena-Gyan e Ciofani. La gara resta bloccata. È un Milan disordinato, poco concreto. Gli manca la cattiveria della scorsa stagione. Così facendo, sarà davvero arduo l’inseguimento al Napoli.