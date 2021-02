Il Milan ha la chance, contro il Crotone, di tornare in testa alla classifica e scavalcare di nuovo l'Inter, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, lo scorso venerdi. Pioli vuole continuare la sua corsa in testa alla classifica e per farlo dovrà superare indenne questo testacoda in programma a San Siro contro il Crotone, ultimo in classifica. Rossoneri che nell'ultimo turno hanno superato il Bologna (2-1) allo stadio Dall'Ara, calabresi reduci da una pesante sconfitta casalinga subita contro il Genoa (3-0). La squadra di Pioli è stata superata dall'Inter, vincente venerdì sera a Firenze (2-0): per tornare da soli al primo posto i rossoneri dovranno vincere, con un pareggio le due milanesi sarebbero in testa insieme a pari punti.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA Benevento-Sampdoria 1-1:Keita risponde a Caprari IL NOTIZIARIO Napoli, Gattuso ordina il riposo:gli azzurri si fermano 24 ore

SEGUI LA DIRETTA

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Vulic, Zanellato, Benali, Reca; Ounas, Di Carmine. All.: Stroppa

Ultimo aggiornamento: 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA