Rilancio definitivo del Milan per De Ketelaere. I rossoneri sono arrivati ai 35 milioni di euro chiesti dal Bruges: 31 più quattro di bonus. Adesso Paolo Maldini e Frederic Massara attendono la risposta del club belga, ma in via Aldo Rossi c’è grande ottimismo avendo esaudito le richieste per il trequartista. L’obiettivo è farlo sbarcare a Milano tra venerdì e sabato. De Ketelaere in rossonero firmerebbe un contratto quinquennale non lontano dai 2,3 milioni a stagione. Dopo tanti rinvii e silenzi, il giocatore del Bruges non è mai stato così vicino ai rossoneri. Poi si penserà al difensore: in pole c’è Tanganga. Infine, si aspetterà la scelta di Renato Sanches, che sembra essere però negativa per il Milan. Il centrocampista portoghese è orientato a dire di sì al Psg. L’alternativa è il giovane dell’Aston Villa, Chukwuemeka.

Stallo Inter

L’Inter ha il mercato in fase di stallo. Potrebbero arrivare offerte da Chelsea e Manchester United (Lisandro Martinez ha firmato fino al 2027) per Dumfries e di Psg e Tottenham per Skriniar. Ma intanto, la squadra di Simone Inzaghi lavora in vista dell’amichevole di sabato 30 luglio contro il Lione. La Juventus prepara l’assalto a Paredes e punta sul ritorno di Morata. Le alternative restano Martial e Timo Werner. A questi due nomi si è aggiunto quello di Firmino del Liverpool. Colpo del Monza: preso Warren Bondo, centrocampista classe 2003 nell’ultima stagione al Nancy. Il Torino vuole il 19enne del Psg, Weidmann. Scamacca ha firmato per cinque anni con il West Ham con opzione per una sesta stagione. Intanto, gli Hammers vogliono Zielinski del Napoli. Gli azzurri si consolano con la firma di Kim.