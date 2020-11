La prima da allenatore non si scorda mai. Soprattutto se è vincente e vale il primo posto in classifica per il Milan. «È una vittoria importante, rafforza le nostre convinzioni: siamo all'ottava giornata ma stiamo lavorando bene» le parole di Daniere Bonera, in panchina al San Paolo in sostituzione di Pioli. «È prematuro parlare di scudetto. Ho sentito Pioli in spogliatoio, è contentissimo e ha fatto i complimenti a tutti».

LEGGI ANCHE Napoli, filotto triste dopo 8 anni: di nuovo 3 sconfitte di fila in casa

«Abbiamo una grande squadra, ma questo cammino viene da lontano. Siamo in alto e vogliamo starci a lungo anche se siamo all'inizio. Il Napoli è una grande squadra ma ha trovato davanti un'altra grande squadra. Ci sono squadre che hanno investito tanto e sono state costruite per vincere il campionato. Noi forse no» ha aggiunto Bonera a Sky Sport. E poi su Ibrahimovic: «Non sappiamo ancora cosa ha. Ho visto che aveva il ghiaccio all'uscita, è un problema muscolare ma non abbiamo ancora una diagnosi. È difficile capire ora, non è un tipo che esce facilmente dal campo».

Ultimo aggiornamento: 23:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA