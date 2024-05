Fonseca al posto di Pioli al Milan: firmerà un triennale da tre milioni a stagione

Il mondo Milan cambia volto con l'addio di Stefano Pioli e l'ormai quasi sicuro arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera. Il tecnico portoghese è da tempo nel mirino del club che cambia dopo quattro anni con l'allenatore originario di Parma. Arrivato in piena contestazione tra hashtag e cori contrari, il pubblico milanista ha imparato ad amarlo grazie allo scudetto del 2022. Ora, nonostante il secondo posto, il tecnico è ai saluti con la società che, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe trovato l'accordo con l'ex Roma.

Pioli e il Milan si separano, è ufficiale. Il club: «Il tecnico ha incarnato fin dal primo giorno i nostri valori fondamentali»

Le cifre e la durata del contratto

Un passato allo Shakhtar Donetsk dove ha fatto conoscere il suo calcio, tra promesse di travestimenti in caso di vittoria (dopo il successo sul Manchester City si presentò in conferenza stampa vestito da Zorro), e poi l'approdo in giallorosso durato due anni prima dell'arrivo di José Mourinho. Paulo Fonseca è il profilo che la società del Milan sta cercando visto che riunisce esperienza internazionale, nell'ultima esperienza ha allenato il Lille, e conosce già la Serie A. Il portoghese, che ha chiuso prima quinto e poi sesto con Pellegrini e compagni, ora è a un passo dal firmare un accordo con il Milan che ha deciso di affidarsi a lui per i prossimi tre anni. Il contratto, quindi, sarà fino al 2027 per cui percepirà 3 milioni di euro a stagione.

Le strategie

Il diktat tattico dovrebbe essere lo stesso e non cambiare da Pioli a Fonseca. La formazione che il portoghese dovrebbe sfruttare di più è il 4-2-3-1, anche se in passato ha usato spesso il 4-3-3 o il 4-4-2. Nessun stravolgimento della rosa, quindi, per il cinquantunenne che in caso di necessità è in grado anche di abbandonare i suoi dogmi per approcciare soluzioni che si adottino al meglio alla squadra. Basti pensare al passaggio alla difesa a tre a metà stagione 2019-2020 con la Roma, intuizione che ha permesso al club di trovare più stabilità. La rosa potrà essere poi rinforzata grazie a qualche cessione di livello, con Maignan, Theo Hernandez e Bennacer i più papabili in uscita, oltre alle entrate per la Champions League.