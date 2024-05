Milan, Giroud ai saluti: «Orgoglioso per tutto quello che ho fatto qui. Continuerò, ma in Mls»

Il momento dei saluti è ufficialmente arrivato: Olivier Giroud saluta il Milan. L'attaccante francese ha annunciato il suo addio ai canali della società in un messaggio per lui emozionale. Un'intervista durata poco, meno di un minuto in cui ha parlato dei prossimi passi che farà in futuro, in cui c'è la Major League Soccer, il campionato statunitense conosciuto come Mls.

L'addio di Giroud

Al suo intervistatore, Giroud ha confessato che le prossime partite saranno le ultime: «Sono qui per dirvi che giocherò le mie ultime due partite al Milan. Continuerò la mia carriera, ma lo farò in Mls. Sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto qui in tre stagioni. Penso sia il momento giusto per dirlo. La mia storia con il Milan finisce quest'anno. Il Milan resterà sempre nel mio cuore». Nel suo futuro dovrebbe esserci il Los Angeles Fc con cui dovrebbe aver già trovato l'accordo, come riporta Fabrizio Romano. Lì ritroverebbe il suo ex compagno di nazionale Hugo Lloris, che spesso ha affrontato da avversario durante i suoi anni in Premier League.

I numeri al Milan

Da quando è approdato al Milan nell'estate del 2021 per circa 5 milioni, Giroud ha giocato 130 partite in tutte le competizioni. In totale, il francese ex Chelsea ha siglato 48 reti, a cui si aggiungono anche 20 assist.

Nella prima annata in Serie A, sono arrivati 11 gol, mentre in quella successiva sono stati ben 13. In questa annata, invece, i gol segnati sono stati 14, a cui si aggiungono 8 passaggi vincenti.