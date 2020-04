In qualsiasi parte del mondo sia, qualsiasi maglia indossi, Zlatan Ibrahimovic è sempre capace di lasciare il segno. Seppur, come è successo questa mattina, in allenamento. Stavolta l’attaccante rossonero, per ora rimasto in patria per allenarsi su permesso del Milan che nel frattempo ha richiamato in Italia i giocatori stranieri, è sceso in campo alla Tele2 Arena con il suo Hammarby (club del quale detiene delle quote di minoranza e per questo aveva fatto andare su tutte le furie i suoi vecchi tifosi del Malmoe) per giocare una mini-amichevole a porte chiuse contro il Frej, club satellite. Così dopo pochi minuti dall’inizio del match, Ibrahimovic ha pure segnato, dimostrando di non avere perso l’istinto del goleador. Il suo ritorno in campo si è ovviamente trasformato nell’evento di giornata con tanto di diretta streaming e telecamera su di lui, la Zlatan-cam, per mostrare al mondo le sue giocate. «Oggi sono forte», la scritta nella maglia con la quale Ibrahimovic è sceso in campo. Per la cronaca, la prima partita si è conclusa 2-0 per l’Hammarby, la seconda 1-1. Lo svedese ha potuto così mettere minuti nelle gambe, in attesa di capire quando potrà ripartire il nostro campionato e di definire il suo futuro. Perché una volta che atterrerà di nuovo a Milano per la ripresa degli allenamenti, per Ibra quelle saranno poi le ultime settimane con la casacca rossonera. Stefano Pioli lo sa, ma spera in un ripensamento sia societario sia del suo attaccante, ancora ferito dall’addio di Zvonimir Boban, suo grande sponsor in questa seconda avventura al Milan.

Ultimo aggiornamento: 14:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA