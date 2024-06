Milan, Ibrahimovic: «Le commissioni per Zirkzee? Non facciamo beneficenza. Conte non era l'uomo giusto»

Zlatan Ibrahimovic dà una visione a 360° gradi degli obiettivi del Milan. Lo fa a modo suo. Alternando il tono serio con il tono scherzoso, come ci ha ormai abituato da anni. Inizia salendo sul palco, allestito a Milanello, per una chiacchierata con Simone Nobilini di Milan Tv, per poi concedersi ai giornalisti in sala. «Il tuo boss», ha detto iniziando a parlare. Per poi farsi serio: «Dopo sei mesi ho già i capelli grigi, si lavora. Dopo 25 anni di calcio, ha più libertà. Ho due figli, ma con il calcio fai tanti sacrifici. Ma non in senso negativo. Poi ho avuto questo momento per stare più vicino con loro. Quando si smette, però devi essere comunque di testa molto attivo. Mi ha chiamato Giorgio Furlani, uomo di Milan, e mi ha detto di venire a Milanello per un saluto. Ed ero pronto anche a tornare in campo (ride, ndr). Ho avuto un meeting con Gerry Cardinale, io e lui. Mi ha chiesto cose sulla mia vita, sui miei pensieri. E mi ha fatto una proposta per tornare al Milan. E gli ho detto “se devo entrare nel Milan, il progetto deve essere vincente. Io non accetto la sconfitta. Devo vincere, voglio vincere e vincerò”. E Gerry mi ha detto “Benvenuto”. E da lì siamo partiti. Ed ecco che, come detto, dopo sei mesi ho capelli grigi. Il futuro? Sono molto ottimista e positivo. Abbiamo un gruppo di dirigenti giovani che hanno tanto fame e vogliono fare la differenza. Abbiamo la nostra strategia. Siamo molto fiduciosi in quello che facciamo. Il futuro è positivo. Non ci sono obiettivi personali. Non sono qui a fare promesse che non possono mantenere. O andare davanti alle telecamere. Si lavora tutti i giorni e se stiamo in silenzio, si lavora lo stesso. Non siamo un podcast o un talk show. Il silenzio a volte è molto più pericoloso».

Milan, ufficiale l'arrivo di Fonseca: ha firmato un triennale per 2,5 milioni di euro a stagione

La scelta del nuovo allenatore è caduta su Paulo Fonseca, ufficializzato dallo stesso Ibrahimovic: «Abbiamo scelto lui per portare la sua identità nei giocatori che abbiamo.

Vogliamo un gioco dominante e offensivo e volevamo portare dopo cinque anni qualcosa di nuovo ai giocatori e a San Siro. Paulo Fonseca è stato preso anche perché la squadra sarà ancora più giovane. Perdiamo due leader come Kjaer e Giroud. Per questo ruolo di Fonseca è importante. Antonio Conte? Per i criteri individuati, il nome di Conte non è uscito. Per noi il migliore, per quello che abbiamo, era Paulo Fonseca». Il Milan sta trattando Zirkzee: «Un anno fa i miei colleghi hanno portato qui 12 giocatori facendo un grande mercato. Questo sarà più attento ai dettagli. Vedremo cosa manca e uno di questi è il numero 9. Zirkzee è forte, non è un segreto. Ha potenzialità e ha fatto una grande stagione. Se mi assomiglia? Non mi piace paragonare, gioca bene, molto bene. Arriva dalla scuola Olanda, nella quale sono cresciuto io. Non voglio fare paragoni. Il nodo commissioni? È una trattativa. Non è beneficenza. Deve andare bene al club». Infine: «Se giocatori forti come Maignan o Theo Hernandez resteranno? Maignan, Theo e Rafael Leao restano. Nei loro ruoli sono tra i più forti. Non abbiamo bisogno di vendere per acquistare Il rinnovo di Maignan e Theo? A riguardo delle loro richieste, non so. Poi se qualcuno non vuole restare qui, è un problema. Loro due sono molto contenti e hanno già fatto la storia e devono continuare a farla».