Ultimo aggiornamento: 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La firma è arrivata.ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2021. L'accordo per il prolungamento sui 7 milioni di euro era stato raggiunto già nei giorni scorsi ma per l'intesa totale mancava un ultimo sforzo. Lo svedese sarà il più pagato della rosa, ma grazie agli sgravi fiscali costerà 10 milioni e non 14. Il calciatore è atteso domani aA proposito di ritorni, l'Inter è al lavoro per Vidal. Il centrocampista cileno è una richiesta di Conte che lo voleva a Milano già lo scorso gennaio. I nerazzurri puntano ad ingaggiarlo gratis, mentre i blaugrana pretendono un indennizzo sui 10 milioni di euro. Si tratta: i buoni rapporti tra l'ad Marotta e l'agente dell'ex Juve, Felicevich, potrebbero favorire il buon esito dell'operazione.Intanto in Italia è sbarcato, neo centrocampista dei. L'americano arriva a Torino con la formula del prestito oneroso (3 milioni) e diritto di riscatto (18 milioni).