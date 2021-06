Ibrahimovic è stato operato a Roma al ginocchio sinistro. La terapia conservativa non ha funzionato come dovrebbe: l’allarme era già stato lanciato in tempi non sospetti dal c.t. della Svezia, Janne Andersson, prima dell’inizio degli Europei. Per questo motivi l’attaccante rossonero è finito sotto i ferri, come ha comunicato il club di via Aldo Rossi. È stato operato in artroscopia «presso l’UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma. L’intervento di cleaning articolare è stato eseguito con successo dai chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini, alla presenza del Direttore medico rossonero Stefano Mazzoni e del consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni».

Da quanto emerge, Zlatan sta bene ed inizierà, da subito, il percorso riabilitativo. I tempi di recupero? Quattro settimane per iniziare a correre e otto settimane per tornare in campo, se non ci saranno complicazioni. Calendario alla mano, Stefano Pioli potrà averlo a disposizione – anche solo la panchina – all’inizio del campionato, nel weekend del 21-22 agosto. Per rivederlo titolare, è ipotizzabile, bisognerà aspettare metà settembre dopo la sosta delle Nazionali. Anche perché Ibrahimovic dovrà mettere poco alla volta minuti nelle gambe.