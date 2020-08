«Dico sempre che la trattativa finché è in trattativa è già un buon punto, stiamo parlando ma non abbiamo ancora un accordo». Così Mino Raiola, l'agente di Zlatan Ibrahimovic, ha chiarito lo stato del negoziato per il rinnovo del contratto fra il Milan e lo svedese, confermando che al raduno di domani l'attaccante «non ci sarà, per il momento». «Non è una questione di soldi ma di convinzione, di stile, di tante cose - ha detto Raiola a Sky Sport -. Il matrimonio si fa in due, se Ibra non voleva rimanere non c'era una trattativa. E una trattativa c'è. Ottimista? Se non sono ottimista rimango a letto con le tapparelle chiuse. Bisogna sempre essere ottimisti, sennò non si va avanti. Io non lavoro per creare problemi ma per trovare una soluzione». «Donnarumma? Di lui non ho parlato e non voglio parlare, so quanto sia sensibile questa questione con i tifosi. Ci sono altre priorità», ha aggiunto Raiola e sul futuro del portiere con il contratto in scadenza fra un anno non si è sbilanciato: «Vedremo, non è questione di parlare adesso di Donnarumma». A proposito dell'ex milanista Giacomo Bonaventura, il procuratore ha spiegato: «Stiamo valutando altre squadre, siamo molto vicini a un paio di queste, spero che in un paio di giorni Ultimo aggiornamento: 19:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA